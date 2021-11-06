В Ужгороде полиция проверяет сообщения о заминировании здания Закарпатского облсовета.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.
По ее словам, сообщение о минировании поступило в полицию в 10:46.
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"Позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что заминировали 2, 3, 4 этажи здания Закарпатского областного совета", - уточнила Дан.
Сотрудники полиции осуществляют проверку здания с привлечением служебных собак, возле здания дежурят бригада "скорой" медицинской помощи и пожарная машина.
На сегодня на 11:00, согласно распоряжению и.о. председателя облсовета Василия Иванчо, была назначена сессия Закарпатского областного совета. Однако вчера на сайте облсовета появилось новое распоряжение – о переносе сессии на 25 ноября.
По информации корреспондента УНИАН, в здании облсовета находится несколько депутатов областного совета. Эвакуация не проводится.
На предыдущей сессии 28 октября 35 депутатов выразили недоверие председателю облсовета Алексею Петрову от "Слуги народа".