В Ужгороде полиция проверяет сообщение о минировании здания Закарпатского облсовета

На сегодня на 11:00, согласно распоряжению и.о. председателя облсовета Василия Иванчо, была назначена сессия Закарпатского областного совета. Однако вчера на сайте облсовета появилось новое распоряжение – о переносе сессии на 25 ноября.

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