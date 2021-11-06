В Ужгороде полиция проверяет сообщения о заминировании здания Закарпатского облсовета / фото УНИАН / Наталья Петервари

В Ужгороде полиция проверяет сообщения о заминировании здания Закарпатского облсовета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.

По ее словам, сообщение о минировании поступило в полицию в 10:46.

Читайте такжеВо Львове женщина "заминировала" два полицейских учреждения

"Позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что заминировали 2, 3, 4 этажи здания Закарпатского областного совета", - уточнила Дан.

Сотрудники полиции осуществляют проверку здания с привлечением служебных собак, возле здания дежурят бригада "скорой" медицинской помощи и пожарная машина.

На сегодня на 11:00, согласно распоряжению и.о. председателя облсовета Василия Иванчо, была назначена сессия Закарпатского областного совета. Однако вчера на сайте облсовета появилось новое распоряжение – о переносе сессии на 25 ноября.

По информации корреспондента УНИАН, в здании облсовета находится несколько депутатов областного совета. Эвакуация не проводится.

На предыдущей сессии 28 октября 35 депутатов выразили недоверие председателю облсовета Алексею Петрову от "Слуги народа".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Наталия Петервари