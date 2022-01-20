Украденную картину изъяли.

Житель Днепра ворвался в квартиру соседа, вооружившись ножом и топором.

Об этом сообщают "Днепр оперативный" и местный телеканал "Відкритий".

19 января на улице Семафорной в Днепре мужчина обратился в полицию и сообщил, что его сосед с ножом и топором в руках вломился в его квартиру и начал все крушить.

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После дебошир скрылся, забрав с собой репродукцию картины "Три богатыря" Виктора Васнецова.

Любителя живописи задержали, а картину изъяли. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы преступника остаются неясными.

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