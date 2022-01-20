В Днепре мужчина с топором “охотился” за картиной соседа / фото wikipedia.org
Житель Днепра ворвался в квартиру соседа, вооружившись ножом и топором.
Об этом сообщают "Днепр оперативный" и местный телеканал "Відкритий".
19 января на улице Семафорной в Днепре мужчина обратился в полицию и сообщил, что его сосед с ножом и топором в руках вломился в его квартиру и начал все крушить.
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После дебошир скрылся, забрав с собой репродукцию картины "Три богатыря" Виктора Васнецова.
Любителя живописи задержали, а картину изъяли. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы преступника остаются неясными.