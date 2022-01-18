Глубина колодца - около 3 метров.

В Центральном районе Днепра мужчина провалился в открытый люк.

Об этом сообщает местный телеканал "Днипро ТВ".

Инцидент произошел на улице Старокозацкой, 63. Мужчина приехал по этому адресу на такси.

Водитель неудачно припарковал авто напротив военного госпиталя. Выходя из машины пассажир провалился в 3-метровый канализационный люк.

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Издание "Информатор" со ссылкой на жену пострадавшего сообщает, что медики "скорой" диагностировали у мужчины ушиб бедра и колена. Вечером того же дня мужчина решил написать заявление в полицию - его травмы зафиксировали в травмпункте городской больницы №6.

По данным чиновников, за люк отвечает расположенная рядом гостиница.

Местные Telegram-каналы сообщали о краже крышки люка в этом районе еще на прошлой неделе.

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