Оба водителя-участника ДТП задержаны.

В Киеве после столкновения двух автомобилей одна из легковушек выехала на обочину и совершила наезд на пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, ДТП произошло 19 сентября на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной.

"Предварительно правоохранители установили, что из-за проезда на запрещающий желтый сигнал светофора произошло столкновение автомобилей "Фольксваген" и "Шевроле", которые двигались в противоположном направлении. В результате "Шевроле" отнесло на пешеходную зону, где произошел наезд на 22-летнюю прохожую. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Обоих водителей работники полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Следователи назначают комплекс соответствующих экспертиз, чтобы установить причины и детали дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал УНИАН, на трассе возле выезда из города Белая Церковь в направлении села Дрозды случилась смертельная авария. В результате ДТП погибли три человека.

Автор: Виталий Саенко