После этого водитель спокойно уехал с места инцидента.

В Киеве еще один маршрутчик отличился нарушением правил дорожного движения и вызывающим поведением в отношении других водителей.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, на Индустриальном мосту водитель 401-й маршрутки, нарушая ПДД, выехал на полосу встречного движения и разбил левое зеркало на каршеринговом (взятом в прокат) автомобиле.

"Вышел водитель маршрутки, посмотрел на зеркало, сел обратно к своему авто и помчался дальше. Что там в КГГА уже создали комиссию по маршруткам?", - пишет автор публикации. И добавляет, что в том районе замечено много маршрутчиков, которые ведут себя неадекватно.

Как сообщал УНИАН, на днях в сети появилось видео, на котором киевский маршрутчик упорно пытается проехать по встречной полосе, не обращая внимания на другой транспорт. Помехой ему не стал даже мусоровоз, двигавшийся навстречу. Второму в итоге пришлось объезжать маршрутку, вставшую на его пути.

Также ранее сообщалось, что по Киеву ездит маршрутка с проломленным полом. Пассажиры показали на видео как выглядит это транспортное средство изнутри.

Автор: Виолетта Орлова