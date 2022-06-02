Еще в начале войны Евгений стал комендантом сразу трех укрытий в Мариуполе.

35-летний тренер по борьбе Евгений Тузов, помогавший с укрытием шести тысячам человек в Мариуполе, переехал в Днепр и открыл там убежище для тех, кто был вынужден бежать от войны.

Историю волонтера рассказала ТСН.

Еще в начале войны Евгений стал комендантом сразу трех укрытий в Мариуполе, где от постоянных бомбежек прятались 6 тысяч человек в условиях недостатка продовольствия, а особенно - воды (ее топили из снега и набирали из луж).

"Те, кто не был в тех условиях, не поймут этого. Когда в тебя 24 часа [в сутки] летят мины, и ты там смотришь, эти трупы... Или отец, который прибегает и бьется головой в угол дома: "Помогите, у меня там дочку присыпало", - говорит мужчина.

Вспоминает и историю младенца, попавшего в укрытие замотанным в куртку.

"Дам еще этот дедушка... Чуть на него не сел... Я его придержал, вижу, а там что-то шевелится. Увидел, а у него лицо просто покрыто сажей, его не было видно, весь грязный такой", - вспоминает он.

В укрытии младенцу, отравленном угарным газом, становилось все хуже, и Тузов отвез его в больницу, где нашлась его мать.

После пережитого волонтер, уехавший в Днепр, не смог оставаться в стороне. Он организовал в малознакомом городе приют для более 30 переселенцев, где его всегда ждут.

"У них нет жилья, нет работы, нет возможности найти работу даже при большом желании... И ко всему сейчас градус помощи снижается", - рассказывает мужчина.

Планов на будущее Евгений сейчас не стоит. Не уверен, что вернется в разрушенный Мариуполь. Говорит, что лучшее решение - сделать из разрушенного города памятник под открытым небом.

"Всемирный город-музей, в котором, я считаю, обязаны побывать, вероятно, все жители нашего земного шара, чтобы понять, к чему может привести война", - делится Тузов.

Как писал УНИАН, 67-летний Владимир Бричко из Ровенской области сумел спасти из-под обстрелов 1800 человек.

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