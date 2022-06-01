Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня "Торнадо".
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо", - отметил он.
По словам Резниченко, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
"На месте работают спасатели. Их работу осложняет непогода", - добавил председатель ОВА.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в Украину.
Противник сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и жилье гражданских, в частности, в Днепропетровской области.
В конце мая стало известно, что в Кривом Роге две вражеские ракеты попали в промышленное предприятие, были сильные разрушения.
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