Противник сегодня выпустил по Днепропетровской области три ракеты, отметили в областной военной администрации.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня "Торнадо".

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо", - отметил он.

По словам Резниченко, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"На месте работают спасатели. Их работу осложняет непогода", - добавил председатель ОВА.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и жилье гражданских, в частности, в Днепропетровской области.

В конце мая стало известно, что в Кривом Роге две вражеские ракеты попали в промышленное предприятие, были сильные разрушения.

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