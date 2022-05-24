Ночью оккупанты обстреляли Павлоградский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Орки "демилитаризовали" поле в Павлоградском районе. Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в 4 метра", - отметил он.
Резниченко добавил, что никто не пострадал.
В свою очередь председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты обстреляли и Криворожский район.
"Из "Ураганов" попали по Большой Костромке. Поврежден жилой дом, пострадавших нет", - рассказал он.
Напомним, вчера российские военные ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине.
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