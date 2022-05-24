Взрыв ракеты образовал в поле воронку глубиной в 4 метра.

Ночью оккупанты обстреляли Павлоградский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Орки "демилитаризовали" поле в Павлоградском районе. Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в 4 метра", - отметил он.

Резниченко добавил, что никто не пострадал.

В свою очередь председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты обстреляли и Криворожский район.

"Из "Ураганов" попали по Большой Костромке. Поврежден жилой дом, пострадавших нет", - рассказал он.

Напомним, вчера российские военные ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине.

Вас также могут заинтересовать новости: