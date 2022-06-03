Полностью разрушены два дома, еще несколько поврежденных, выведен из строя газопровод и электросети.

Вследствие сегодняшнего обстрела оккупантами села Марьянское Днепропетровской области ранены двое детей и их мать.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Прицельно ударил по Марьянскому. Неоднократно. Целенаправленно уничтожал населенный пункт. Ранены двое детей и их мама", - отметил он.

Резниченко добавил, что полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены, а также выведен из строя газопровод и электросети.

Как сообщал УНИАН, ранее начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что оккупанты нанесли удар из ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское. Информации о пострадавших в то время еще не было.

Также Вилкул отметил, что в Криворожском районе российские захватчики неоднократно обстреливали из артиллерии территории Зеленодольской и Апостоловской общин.

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