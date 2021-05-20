По информации СМИ, с апреля до мая в школе-интернате в Днепре насиловали ребенка / фото ua.depositphotos.com
В Днепре в одном из учебных заведений 11-летнего мальчика насиловал одноклассник.
Об этом сообщает местное издание "Днепр Час", ссылаясь на собственные источники.
"В течение всего апреля и мая в помещении многопрофильного учебно-реабилитационного центра "Звездный", который расположен на улице Ляшко-Попеля, ученик 2009 года насиловал своего одноклассника на год младше него самого", - говорится в сообщении.
Мать пострадавшего ребенка, по данным издания, обратилась в полицию.
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