В Черкассах умер подросток, простреливший себе голову в тире

Месяц назад 14-летний школьник получил ранение во время тренировки по пулевой стрельбе.

В Черкассах умер девятиклассник Артем Попов, который месяц назад получил ранение в тире. Об этом сообщает Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета. «К сожалению, сегодня, перестало биться сердце девятиклассника Черкасской общеобразовательной школы №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2», - говорится в сообщении. Читайте такжеВ Черкассах подросток прострелил себе голову в тире (видео) Что известно? 19 апреля в Черкассах в тире, расположенном в помещении одной из школ города, 14-летний ученик получил ранение во время тренировки по пулевой стрельбе.

Парня с ранением головы госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 264 (халатное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали тренера-преподавателя в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Светлана Макринская

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