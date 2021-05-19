Подросток получил ранение 19 апреля / фото pixabay.com
В Черкассах умер девятиклассник Артем Попов, который месяц назад получил ранение в тире.
Об этом сообщает Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.
«К сожалению, сегодня, перестало биться сердце девятиклассника Черкасской общеобразовательной школы №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2», - говорится в сообщении.
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Что известно?
- 19 апреля в Черкассах в тире, расположенном в помещении одной из школ города, 14-летний ученик получил ранение во время тренировки по пулевой стрельбе.
- Парня с ранением головы госпитализировали в тяжелом состоянии.
- По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 264 (халатное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.
- Правоохранители задержали тренера-преподавателя в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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