Для операции задействовали все экипажи патрульной полиции, которые работают в городе.

В Черновцах правоохранители проверяют информацию о минировании торгового центра "Майдан", который расположен на углу улицы Героев Майдана и проспекта Независимости.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, сегодня на спецлинию полиции 102 поступило сообщение о заминировании ТЦ "Майдан".

По сообщению пресс-службы, на место происшествия направили все экипажи патрульной полиции, которые работают в городе, для эвакуации населения и ограждения территории.

На месте происшествия сейчас работают десятки правоохранителей, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, скорая помощь и другие службы.

Читайте такжеВ Днепре появилась информация о взрывчатке в школах, но детей оставили на урокахРанее УНИАН уже сообщал, что в Одессе "заминировали" памятник. "Жертвой" псевдоминеров стал первый одесский градоначальник.

Вас также могут заинтересовать новости: