На месте происшествия сейчас работают десятки правоохранителей / фото - патрульная полиция Черновицкой области

В Черновцах правоохранители проверяют информацию о минировании торгового центра "Майдан", который расположен на углу улицы Героев Майдана и проспекта Независимости.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, сегодня на спецлинию полиции 102 поступило сообщение о заминировании ТЦ "Майдан".

В Одессе "заминировали" торговый центр / фото - патрульная полиция Черновицкой области

По сообщению пресс-службы, на место происшествия направили все экипажи патрульной полиции, которые работают в городе, для эвакуации населения и ограждения территории.

На место происшествия направили все экипажи патрульной полиции / фото - патрульная полиция Черновицкой области

На месте происшествия сейчас работают десятки правоохранителей, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, скорая помощь и другие службы.

Читайте такжеВ Днепре появилась информация о взрывчатке в школах, но детей оставили на урокахРанее УНИАН уже сообщал, что в Одессе "заминировали" памятник. "Жертвой" псевдоминеров стал первый одесский градоначальник.

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