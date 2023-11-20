Утром было найдено тело одного из матросов.

Турецкое грузовое судно Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонуло у черноморского побережья Турции во время шторма. Как сообщает Anadolu, по словам министра внутренних дел Али Ерликая, власти не смогли связаться с экипажем.

Капитан судна перед этим сообщил, что судно дрейфует к волнорезу возле Эрегли в провинции Зонгулдак на северо-западе Турции. Предварительно считается, что судно затонуло после находа на волнорез. Отмечается, что в воскресенье в регионе бушевал мощный шторм и погода не позволила воздушным и морским судам проводить поиски.

Утром Главное управление морских дел Турции сообщило, что найдено тело одного из матросов.

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По данным TRT Haber, турецкое грузовое судно перевозило из российского порта Темрюк 1,5 тысячи тонн ферросплавов в порт Алиага в Турции.

Шторм в Черном море

Как сообщал УНИАН, во время шторма в Черном море сухогруз Pallada под камерунским флагом, вышедшим из Одессы, выбросило на турецкий берег, в результате чего судно разломилось на две части. Судно получило повреждения из-за шторма и село на мель в Эрегле. Экипаж из 13 человек удалось эвакуировать.

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