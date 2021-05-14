Руководством патрульной полиции инициирована служебная проверка этого инцидента.

В Чернигове патрульный, прибывший на вызов о домашнем насилии, смертельно ранил нападавшего с двумя ножами.

Читайте такжеВ прошлом году в результате домашнего насилия в Украине совершено 70 умышленных убийствКак сообщил УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции в Черниговской области Виталий Копыстко, на линию «102» сегодня поступил вызов о домашнем насилии в одной из квартир на улице Жабинского в Чернигове.

В полицию позвонил сосед пары и сообщил о женских криках с просьбой о помощи и якобы угрозах мужа жене физической расправой. Кроме этого, звонивший мужчина сказал, что ему тоже сегодня этот сосед угрожал ножом.

По адресу вызова прибыли два экипажа полиции, полицейские с улицы слышали крики женщины.

Копыстко отметил, поскольку существовала угроза жизни женщины, полицейские подручными средствами открыли квартиру и увидели там мужчину с двумя ножами.

"Мужчина был агрессивен и на просьбы полиции положить ножи не реагировал, а в какой-то момент он двинулся на полицейских. Один из них применил табельное оружие и ранил нападавшего», - уточнил спикер патрульной полиции.

Патрульные вызвали скорую помощь и пытались оказать первую медицинскую помощь. Медики «скорой» длительное время реанимировали 45-летнего нападавшего, но спасти его не смогли.

Руководством патрульной полиции инициирована служебная проверка этого инцидента. В Главном управлении Нацполиции в области уточнили, что решается вопрос об открытии уголовного производства и квалификации этого происшествия.

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Автор: Ирина Синельник