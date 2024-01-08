За "помощь" женщина брала несколько тысяч долларов.

В Чернигове полиция задержала адвоката, которая помогала мужчинам избежать мобилизации. За такую "помощь" она брала 6-7 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в области. Согласно информации правоохранителей, во время следствия задокументированы многочисленные факты противоправной деятельности.

"Оперативники Управления стратегических расследований в Черниговской области совместно со следователями областной полиции задокументировали противоправную деятельность 36-летней адвоката, которая на системной основе "помогала" мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе, – отмечается в сообщении полиции.

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В полиции указывают, что заручившись поддержкой членов военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений, женщина требовала от военнообязанных от 6000 до 7000 долларов неправомерной выгоды за оформление необходимых документов.

Полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали злоумышленницу во время получения 200 тыс. грн взятки за прохождение медицинского обследования ВЛК гражданином с последующим положительным заключением о непригодности. Кроме того, в автомобиле фигурантки изъяли еще 8 000 долларов.

Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании правонарушительнице меры пресечения. Продолжаются мероприятия для установления всех лиц, причастных к противоправным действиям.

Схемы помощи уклонистам: другие новости

В декабре 2023 года Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении руководителя аппарата Киевской городской военной администрации на помощи столичным депутатам-уклонистам. Он незаконно направлял депутатов из воинской части в "командировку" в столичную военную администрацию. Почти год те не появлялись на службу, однако получали денежное довольствие из части.

В Одессе женщина организовала "брачное агентство" для помощи уклонистам. Она подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала браки с мужчинами призывного возраста. Услуги "агентства" оценивали в 4,5 тысячи долларов.

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