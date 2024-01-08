По словам парламентария, идея с возможностью получить бронь за счет уплаты налогов выглядит странной.

В Офисе президента отказались от идеи внедрения возможности откупа от мобилизации за счет уплаты налогов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"По идее от Шурмы (заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, – ред.) бронирования за налоги 6 тысяч+, о которой писал Forbes и другие СМИ, уже в ОП отказались. Надеюсь не надо объяснять причины и почему сразу эта идея была очень, мягко говоря, странной", – отметил народный депутат.

Откуп от мобилизации

Как сообщали СМИ со ссылкой на собеседников в ОП, офис президента предлагает расширить бронирование сотрудников во время военного положения. Бывший первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта сообщил, что предлагается установить минимальный предел уплаты налогов в 6 тысяч гривен в месяц, что соответствует примерно 33 400 гривен оклада.

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В то же время бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий считает, что негативные психологические и социальные последствия внедрение идеи с откупом от мобилизации "через уплату налогов" значительно перевесят возможные материальные выгоды для армии. Дальнейшее обсуждение откупа стоит снять с повестки дня.

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