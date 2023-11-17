В Одессе полиция и пограничники задержали организатора схемы незаконного выезда уклонистов за границу. Злоумышленница подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала браки с мужчинами призывного возраста.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. Отмечается, что после оформления фиктивного брака "супруги" выезжали за границу. Потом "невеста" возвращалась в Украину, а через некоторое время – брак разрывали.
"Услуги такого "брачного агентства" оценивались в 4500 долларов США. Часть средств мужчины отдавали своей будущей фиктивной жене", – говорится в сообщении.
Организатору преступной схемы и "невесте" объявлено о подозрении.
Задержание уклонистов: другие новости
На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда пресекли три попытки нарушения государственной границы. В результате действий защитников границы были задержаны восемь человек, которые пытались бежать из страны.
Ранее Закарпатье пограничники задержали двух несовершеннолетних граждан и двух мужчин с надувными "пончиками" для купания. Уклонистов поймали у реки Тиса. За путешествие на надувных "пончиках" задержанные заплатили организаторам по $5000 и $3500.
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