Услуги по организации "брака" оценивались в 4500 долларов США.

В Одессе полиция и пограничники задержали организатора схемы незаконного выезда уклонистов за границу. Злоумышленница подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала браки с мужчинами призывного возраста.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. Отмечается, что после оформления фиктивного брака "супруги" выезжали за границу. Потом "невеста" возвращалась в Украину, а через некоторое время – брак разрывали.

"Услуги такого "брачного агентства" оценивались в 4500 долларов США. Часть средств мужчины отдавали своей будущей фиктивной жене", – говорится в сообщении.

Организатору преступной схемы и "невесте" объявлено о подозрении.

Задержание уклонистов: другие новости

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда пресекли три попытки нарушения государственной границы. В результате действий защитников границы были задержаны восемь человек, которые пытались бежать из страны.

Ранее Закарпатье пограничники задержали двух несовершеннолетних граждан и двух мужчин с надувными "пончиками" для купания. Уклонистов поймали у реки Тиса. За путешествие на надувных "пончиках" задержанные заплатили организаторам по $5000 и $3500.

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