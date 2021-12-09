Житель Уманщины пришел в ярость, потому что машина скорой разворачивалась возле его двора.

В Черкасской области мужчина напал на бригаду скорой помощи, которая приезжала к его соседу. Житель села Ивановка, что на Уманщине, махал кулаками, таскал водителя кареты за одежду и повредил технику автомобиля.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи Черкасского областного совета Ирина Назарок.

Мужчина неадекватно среагировал на то, что машина скорой помощи разворачивалась возле его двора. Он выбежал на улицу и начал нападать на водителя. Все это произошло в ночь на 8 декабря.

Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к мужчине, у которого был приступ бронхиальной астмы. После того как медик оказал всю необходимую помощь, он вернулся к машине. Водитель кареты разворачивал транспортное средство, это он делал возле двора, который находится напротив дома пациента.

Вдруг к машине выбежал мужчина. Сосед пациента был недоволен, что скорая помощь разворачивалась возле его дома и двора. Он начал громко ругаться и употреблял нецензурную лексику. После этого мужчина открыл дверь со стороны водителя и начал вытаскивать водителя из салона.

Водитель скорой помощи пытался противостоять агрессивному мужчине, а тот не останавливался. Житель села решил извлечь ключи, чтобы заглушить транспортное средство, однако вместо этого он выломал внутреннюю систему управления стеклоочистителями и внешними световыми приборами автомобиля, написала пресс-секретарь.

Водитель, который пытался остановить мужчину, рассказал, что не заезжал во двор, а разворачивался возле него.

Читайте такжеВ Харькове пьяный неадекват напал на медиков скорой"Пуговицы на одежде я пришью, а вот с электроникой автомобиля – все не так просто. Авто вышло из строя. Приезжаешь спасать человеку жизнь, а здесь из-за таких неадекватов и самому может понадобиться медицинская помощь", - передает слова водителя Назарок.

На место инцидента вызвали полицию. Машина скорой помощи вышла из строя и больше не может возить медиков на вызовы. Ремонт сломанной техники стоит до 7 тысяч гривень. Медики уже написали заявления на агрессивного мужчину. Теперь персонал скорой помощи надеется, что нападавшего привлекут к ответственности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом пьяный мужчина набросился с оружием на медсестру. Однако она не растерялась и сумела спастись.

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Автор: Полина Кузенко