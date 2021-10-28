За содеянное злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В городе Васильков под Киевом пьяный мужчина угрожал оружием медсестре прямо в помещении больницы.

Об этом сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, опубликовав видео инцидента. Он произошел в приемном отделении местной больницы.

Как сообщается, после непродолжительного разговора с женщиной злоумышленник внезапно вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на нее. Медсестра сориентировалась вовремя - закрыла дверь и вызвала полицию. Правоохранители задержали хулигана и изъяли у него оружие несмотря на то, что он пытался его скрыть.

"Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице, это же "рейнджер", будучи пьяным, ходил по городу и угрожал пистолетом уже водителям, чтобы те доставили в больницу его жену. Понимаю, что когда с родными случается беда, кто-то может потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие - не аргумент, а фактор, который лишь усложняет ситуацию. Сейчас "герою" грозит до семи лет лишения свободы", - написал Небытов.

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Автор: Юрий Годован