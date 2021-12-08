Злоумышленники писали о своих намерениях в запрещенной в Украине соцсети.

Служба безопасности Украины предотвратила трагедию, которая могла произойти на Черкасщине. Студенты одного из колледжей планировали теракт и угрожали массовым расстрелом. У злоумышленников изъяли пистолеты, они не скрывали своих намерений и искали других желающих устроить теракт через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что двое студентов, которые учатся в одном из колледжей Черкасской области, распространяли в сети сообщения с фото и видео о планировании теракта. Подозреваемые хотели устроить массовый расстрел одногруппников и призывали сверстников присоединиться к их преступной группе для убийства людей.

По месту жительства студентов правоохранители провели обыски. Там они обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи, в которых содержатся доказательства противоправной деятельности злоумышленников. Изъятые гаджеты отправили на экспертизу.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц", - добавили в пресс-службе.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе агент спецслужб РФ сделал бомбу и планировал теракт. Злоумышленник получил 6 лет тюрьмы. Во время задержания у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство, сила взрыва которого, по выводам экспертов, эквивалентна 12 гранатам Ф-1.

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Автор: Полина Кузенко