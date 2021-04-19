В Черкассах 14-летний школьник получил тяжелое огнестрельное ранение головы в тире гимназии.
Читайте такжеПод Харьковом мужчину избили битами и обстреляли (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи.
По предварительной информации, это была тренировка по стрельбе. Якобы тренер ненадолго вышел из помещения, а когда вернулся, увидел окровавленного школьника.
ТСН сообщает, что, по словам пресс-секретаря полиции, сообщение о ранении в правоохранительные органы поступило от медиков. На момент, когда подростка обнаружили раненым, в тире он был сам.
Тренера, который проводил занятия, отстранили.
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