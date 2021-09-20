По данным источников, огнестрельные ранения получили по меньшей мере двое человек.

В американском штате Вирджиния произошла стрельба в школе.

Об этом сообщает NBC12.

Инцидент произошел в школе Heritage. По данным источников, огнестрельные ранения получили по меньшей мере двое человек. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.

Учащихся школы эвакуировали. Информации о нападавшем пока нет.

На данный момент полиция проводит расследование.

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Стрельба в Пермском университете: подробности

Утром 20 сентября в России вооруженный парень напал на людей в Пермском государственном университете. Он открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус учебного заведения и всего произвел не менее 30 выстрелов, как предполагается, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра, легально купленного в мае.

В результате стрельбы 4 человека погибли, 24 получили ранения.

Напавшего задержали, однако поначалу сообщалось, что его убили. В сети появилось видео момента, как его ранили.

Как выяснилось, стрельбу начал 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Перед произошедшим он оставил в соцсети пост, попросив не считать его действия терактом. "Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути", - написал парень.

По словам очевидцев, во время стрельбы в университете не сработала тревога.

Автор: Денис Прядко