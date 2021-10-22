Женщина рассказывала вечером соседям, что собиралась утром идти на рынок, но из дома так и не вышла.

В Каменце-Подольском полицейские спасли жизнь 69-летней женщине, у которой внезапно ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщает Каменец-Подольское районное управление полиции.

В четверг, 21 октября, в 12:53 на линию "102" поступило сообщение от взволнованных родственников о том, что жительница пгт Новая Ушица не выходит на связь.

Женщина рассказывала вечером соседям, что собиралась утром идти на рынок, но из дома так и не вышла. Подозрение о том, что произошло что-то плохое, у соседей вызвал включенный с вечера свет и то, что дом был заперт изнутри на ключ. Соседи позвонили родственникам, а родственники вызвали на помощь полицейских.

Читайте такжеВ Польше загадочно умерла украинка: женщину нашли в хостеле

Прибыв в дом, полицейские обнаружили без сознания женщину с признаками переохлаждения. Они немедленно вызвали скорую помощь и помогли медикам ее транспортировать.

Сейчас женщину госпитализировали в больницу, где ей оказана необходимая помощь.

Напомним, в октябре СМИ сообщили, что в Польше загадочно умерла 51-летняя гражданка Украины. Журналисты узнали, что женщина потеряла сознание в хостеле, и ей вызвали скорую.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили ее смерть. В связи с этим Генеральное консульство Украины в Кракове уже вышло на связь с польскими следственными органами для установления причины и обстоятельств смерти. По информации МИД, Украинка находилась на территории Польши на законных основаниях.

Автор: Денис Прядко