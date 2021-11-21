Инцидент в маршрутке произошел в конце недели, выяснили журналисты.

В маршрутке №474, которая едет от станции метро Харьковская до Бортничей, водитель жестко поступил с женщиной, попросившейся проехать бесплатно по пенсионному удостоверению.

Инцидент случился вечером 19 ноября, а 20 числа о нем сообщил Telegram-канал "Киев Сейчас".

Водитель выхватил удостоверение, после чего женщина попросила отдать документ и предложила заплатить за себя. Мужчина не отдал пенсионное, а открыл окно и выбросил его.

Диалог между пенсионеркой и водителем маршрутки:

Пассажирка: "Давайте мне пенсионное…";

Водитель: "Не мешайте мне…";

Пассажирка: "Мужчина, сейчас будете отвечать… Ну, ты посмотри, взял и выбросил пенсионное".

Стоит отметить, что в маршрутных такси предусмотрены места для льготников, в частности, для пенсионеров.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Киеве водитель маршрутки отказался бесплатно везти парня, который показал удостоверение члена многодетной семьи. Выходя из салона, парень сказал: "Ну и иди ты".

Водитель выбежал из маршрутки и набросился на пассажира. Мужчина также использовал нецензурную лексику.

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Автор: Екатерина Присяжнюк