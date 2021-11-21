В маршрутке №474, которая едет от станции метро Харьковская до Бортничей, водитель жестко поступил с женщиной, попросившейся проехать бесплатно по пенсионному удостоверению.
Инцидент случился вечером 19 ноября, а 20 числа о нем сообщил Telegram-канал "Киев Сейчас".
Водитель выхватил удостоверение, после чего женщина попросила отдать документ и предложила заплатить за себя. Мужчина не отдал пенсионное, а открыл окно и выбросил его.
Диалог между пенсионеркой и водителем маршрутки:
Пассажирка: "Давайте мне пенсионное…";
Водитель: "Не мешайте мне…";
Пассажирка: "Мужчина, сейчас будете отвечать… Ну, ты посмотри, взял и выбросил пенсионное".
Стоит отметить, что в маршрутных такси предусмотрены места для льготников, в частности, для пенсионеров.
Напомним, в конце сентября стало известно, что в Киеве водитель маршрутки отказался бесплатно везти парня, который показал удостоверение члена многодетной семьи. Выходя из салона, парень сказал: "Ну и иди ты".
Водитель выбежал из маршрутки и набросился на пассажира. Мужчина также использовал нецензурную лексику.