Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак (видео)

Когда чиновник вышел во двор здания горсовета, его схватили несколько мужчин в спортивной одежде.

Во дворе Харьковского горсовета бросили в мусорный бак заместителя мэра Харькова по жилищно-коммунальным вопросам Андрея Руденко.

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Как сообщает UA: Харьков, когда чиновник вышел на двор, несколько мужчин в спортивном схватили его и бросили в мусорник. После - выкатили его со двора на дорогу.

Напомним, в Харькове сегодня перед началом сессии городского совета произошли столкновения между сотрудниками муниципальной охраны и активистами, во время которых неизвестные распылили слезоточивый газ и зажгли файеры.

В частности, перед заседанием к зданию горсовета вошли харьковские ультрас, представители «Национальных дружин» и «Антикоррупционного блока ветеранов АТО». На первом и втором этаже горсовета молодые люди зажгли файеры. Также произошли столкновения между сотрудниками муниципальной охраны и представителями ультрас, «Нацдружин», во время которых был распылен слезоточивый газ.

По словам депутата городского совета Игоря Черняка, активисты «Нацдружин» и ультрас протестовали против строительства рядом со стадионом «Металлист» 16-этажного жилого дома, что может помешать проведению матчей международного уровня.