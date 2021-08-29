В столице из-за непогоды закрыли на вход и выход первый вестибюль станции метро "Героев Днепра".

Погода в Киеве сегодня вечером, в воскресенье, 29 августа, в ряде районов была неблагоприятная. В столице прошла гроза, бушевал сильный ветер и был ливень.

Ливень в столице, в частности, был в центре, а также на Виноградаре и в Голосеевском районе, сообщили УНИАН очевидцы.

В результате ливня центр столицы оказался затопленным, свидетельствуют видео, опубликованные в Telegram-канале "Политика Страны".

На видео видно, что после ливня по улицам можно было плавать.

В результате ливня подтоплена станция метро "Героев Днепра", вестибюль закрыли на вход и выход, говорится на канале "Сегодня" в Telegram.

Первый вестибюль станции метро "Героев Днепра" закрыт на вход и выход во избежание подтопления из-за непогоды, сообщила Киевская городская горадминистрация в Telegram.

При этом вестибюль № 2 станции "Героев Днепра" продолжает работать на вход и выход для пассажиров. Сама станция работает.

Киевская городская госадминистрация, ссылаясь на Укргидрометцентр, предупреждала, что в воскресенье в столице до конца суток возможна гроза.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.

Ранее в Киеве из-за ливней уже не раз подтапливало улицы и даже подъезды домов. По мнению экспертов, проблема могла возникнуть, в частности, из-за того, что ливневые канализации не справляются со своей работой.

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Авторы: Екатерина Гирнык, Екатерина Присяжнюк