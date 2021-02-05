На место происшествия вызвали аварийную службу.

В Киеве затопило одну из улиц в Подольском районе, из-за этого она превратилась в грязное озеро.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Как будто какао в школьной столовке выглядит этот прорыв на Белицкой. Аварийку вызвали где-то час назад, но до сих пор никого нет", - говорится в публикации.

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Автор: Юрий Годован