Затопило улицу Белицкую / скриншот видео
В Киеве затопило одну из улиц в Подольском районе, из-за этого она превратилась в грязное озеро.
Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Как будто какао в школьной столовке выглядит этот прорыв на Белицкой. Аварийку вызвали где-то час назад, но до сих пор никого нет", - говорится в публикации.
Киев снова затопило
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