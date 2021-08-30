Действия правонарушителей квалифицированы как хулиганство. За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы.

На столичном Печерске правоохранители задержали двух киевлян, которые разбили стекло в троллейбусе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Лаврской. Двое парней в состоянии алкогольного опьянения начали нарушать общественный порядок, сломали стеклоочиститель в троллейбусе и разбили стекло. На замечания водителя общественного транспорта и прохожего нарушители не реагировали, а взамен нанесли им телесные повреждения.

Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались киевляне 1997 и 2001 годов рождения.

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Следователем начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Им сообщено о подозрении в совершении преступления. Также следователи направили в суд ходатайство об избрании им мер пресечения.

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Автор: Денис Прядко