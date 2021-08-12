Установлено, что байкеры 28 июля набросились на молодую пару у магазина по адресу бульвар Шевченко, 145.

Объявлены подозрения трем байкерам, которые посреди дороги в Черкассах избили молодую пару.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Установлено, что байкеры 28 июля набросились на молодую пару возле магазина по адресу бульвар Шевченко,145. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

"Один из подозреваемых держал в руке предмет, специально приспособленный для нанесения телесных повреждений, и угрожал его применить, а другой - совершил повреждение автомобиля "Mazda 626", которым пользовалась потерпевшая", - говорится в сообщении.

Жителю Закарпатской области сообщено о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенного группой лиц, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Еще двум лицам объявлено о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Нападение байкеров в Черкассах: что известно

По словам потерпевшей девушки, байкерам якобы не понравилось, как их автомобиль проехал перед колонной мотоциклистов.

В свою очередь организатор мероприятия "Мотопробег единства" Николай Спиридонов рассказал, что молодые люди якобы сами спровоцировали конфликт.

Автор: Денис Прядко