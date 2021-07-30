Подозреваемому грозит ограничение свободы до пяти лет.

Правоохранители задержали хулигана, который разнес стеклянные таблички на велосипедно-пешеходном мосту в центре Киева. Мужчина приехал в столицу из Луцка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Вчера, 29 июля, в полицию Киева обратились сотрудники коммунального предприятия, сообщили, что обнаружили поврежденные два информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту, в Печерском районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала инцидент", - говорится в сообщении.

По словам начальника Печерского управления полиции Андрея Дуброва, дебошира нашли в одном из хостелов Киева.

Читайте такжеОфис президента Украины "заминировали": полиция проверяет подозрительный предмет"Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых неизвестный повредил стеклянные макеты, после чего скрылся. В Киеве была введена специальная полицейская операция и менее чем за сутки мы обнаружили уроженца Луцка, 1997 года рождения, в одном из хостелов столицы. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметил Дуброва.

По словам задержанного, он гулял по столице и решил проверить таблички на прочность, но они разбились.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят подозрение и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск повредили два информационно-макетных стекла.

Автор: Анастасия Горбачева