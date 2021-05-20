Водитель получил ушиб руки и царапины.

На Подоле в Киеве перевернулся грузовик.

Как сообщает "ТСН. Ранок", водитель фуры, вероятно, не справился с управлением из-за скользкой дороги: ночью шел дождь.

Мужчина получил ушиб руки и царапины на голове. В больницу его не забрали.

По словам журналистов, рядом строят офис, а грузовик приезжает дважды в неделю вывозить строительный мусор. Сегодня, 20 мая, водитель приехал около четырех утра, загрузил фуру, однако перевернулся на скользкой дороге, когда разворачивался.

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Автор: Катерина Комолова