Мужчина на моноколесе не справился с управлением и упал на проезжую часть, а само моноколесо улетело в автомобиль Infiniti и повредило его.

В Киеве на улице Большая Васильковская, курьер на моноколесе едва не влетел в Infiniti.

Видео инцидента с дорожных камер видеонаблюдения выложила в своем Telegram-канале Патрульная полиция Киева.

На записи видно, что мужчина на моноколесе не справился с управлением и упал на проезжую часть, а само моноколесо улетело в автомобиль Infiniti и повредило его.

"К сожалению, без пострадавших не обошлось. Хоть на видео кажется, что с мужчиной, ехавшем на электротранспорте, все хорошо, когда прошел шок от ситуации, стало понятно, что он получил травмы, и ему пришлось вызывать медицинскую помощь", - сообщили в полиции.

В полиции отмечают, что пользователи легкого электротранспорта довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации.

Также они призвали владельцев электротранспорта быть максимально внимательными и осторожными, и заботиться о своей безопасности:

пользоваться шлемами, наколенниками и другими индивидуальными средствами защиты;

следить за дорожным покрытием, препятствиями;

надевать светоотражающую одежду.

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Автор: Денис Прядко