Меморандумом, подписанным между КГГА и операторами проката электросамокатов в Киеве, предусмотрено ограничение максимальной скорости с 35 км/ч до 20 км/ч.

В Киеве все семь операторов проката электросамокатов уже снизили предельную скорость до 20 км/ч.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Константина Усова.

Он напомнил, что Меморандумом, подписанным между КГГА и операторами проката электросамокатов в Киеве, предусмотрено ограничение максимальной скорости с 35 км/ч до 20 км/ч.

"По состоянию на 13 июля все операторы это требование выполнили", – заявил Усов.

По его словам, около месяца с даты подписания Меморандума будет длиться полная имплементация всех ограничений.

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"Кроме снижения предельной скорости, уже четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет такие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал. Остальные три оператора должны соответственно наладить свои карты в ближайшее время", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он также сообщил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры", и каждый из операторов имеет свои уникальные серии: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

"Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные будут использованы для оптимизации маршрутов общественного транспорта", – добавил Усов.

Он также призвал сообщать ему на служебную электронную почту о случаях превышения разрешенной скорости прокатными электросамокатами: [email protected]

Как сообщал УНИАН, 24 июня КГГА подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов столицы. Среди главных ограничений, предусмотренных документом, – уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч, введение зон запрета передвижения и оставления самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставления операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.

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Автор: Светлана Закелова