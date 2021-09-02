Руководство учреждения отказалось комментировать инцидент.

В Херсонской области накануне 1 сентября, 31 августа, во время родительского собрания избили заместителя директора Благодатненского лицея.

Об инциденте пишет местный сайт "Херсонцы".

Отмечается, что педагог пострадала довольно серьезно. Она потеряла сознание от удара по голове. На место событий вызывали карету "скорой помощи".

Причина конфликта на данный момент неизвестна.

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В полиции информацию о конфликте подтвердили. Исполняющий обязанности начальника отдела Нацполиции в поселке Белозерка Иван Пастух отметил, что по факту случившегося замдиректора лицея подала заявление, оно зарегистрировано. Материалы по факту нанесения легких телесных повреждений (ст. 125 УК Украины) внесли в Единый реестр досудебных расследований.

"Устанавливаются обстоятельства преступления, ведется допрос свидетелей", – заявил он.

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Автор: Катерина Шварц