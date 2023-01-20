Изъятое оружие направили на экспертизу.

На Николаевщине задержали мужчину, у которого в гаражном подвале нашли настоящий арсенал. Он прятал автомат Калашникова, патроны и гранаты, сообщило Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Так, следователи получили информацию о том, что житель города Вознесенск хранит у себя дома оружие. Во время обыска домовладения мужчины правоохранители обнаружили и изъяли автомат Калашникова, два магазина с 60 патронами к нему и две гранаты с запалами - Ф-1 и РГД-5. По данным полиции, оружие было найдено в подвальном помещении гаража.

"Весь арсенал вооружения полицейские изъяли и направили на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Сейчас 58-летнему жителю Вознесенска сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Инциденты на Николаевщине

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Николаевом мужчина продавал награбленное оккупантами имущество украинцев. На своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную рашистами из городских магазинов. В конце декабря в области у мужчины в руках взорвалась мина. Ее он показывал знакомому.

Также правоохранители задержали коллаборанта, который был "шишкой" во время российской оккупации. Злоумышленник передавал имущество, украденное у граждан, на нужды захватчиков. 18 января стало известно, что в Николаевской области случилась ужасное ДТП. Погибли 5 человек, среди них - 2 маленькие девочки.

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