Он обратился к брату с просьбой содействовать проведению такого обмена.

Суд признал Михаила Царева брата экс-нардепа-предателя Олега Царева виновным в терроризме и приговорил его к лишению свободы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, теперь осужденный просит включить его в списки обмена и обменять на украинцев, находящихся в плену россиян.

"По материалам Службы безопасности к реальному сроку заключения приговорен приспешник врага, готовивший взрывы на Днепропетровщине. ... Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы", – сообщили в СБУ.

Видео дня

Правоохранители также опубликовали видео, на которого Михаил Царев обращается к своему брату Олегу с просьбой содействовать проведению его обмена.

Дело Михаила Царева – что известно

Служба безопасности Украины задержала брата бывшего нардепа Олега Царева в мае текущего года

По данным следствия, он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в Днепропетровской области и готовил серию взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры.

За это в случае захвата региона он должен был занять должность главы оккупантской "областной администрации". Впрочем, он не успел реализовать запланированное.

Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карты и паспорта гражданина РФ. Ему инкриминировали осуществление террористического акта (ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

Что известно об Олеге Цареве

Царев – бывший украинский предприниматель и народный депутат IV-VII созывов от "Партии регионов". В 2014 году был "спикером парламента" так называемой "Новороссии".

Скрывается в РФ и был обвинен украинскими правоохранителями в государственной измене – за коллаборационизм. Судом доказано, что с апреля по май 2014 года во время публичных мероприятий в Киеве, Донецке, Днепропетровске и других городах, а также в интервью для различных СМИ Царев призвал к умышленным действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также к насильственной смене власти и свержению конституционного строя. В начале мая 2022 года он был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в марте 2022 года Олег Царев предлагал главе военной администрации Кривого Рога Александру Вилкулу сдать город российским оккупантам. Из-за этого ему было объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене (ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК).

В сентябре ему было объявлено еще одно подозрение в государственной измене, а также в незаконном пересечении государственной границы с целью причинения вреда интересам государства – вместе с другим экс-нардепом Владимиром Олейником.

Вас также могут заинтересовать новости: