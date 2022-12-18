Смертельное ДТП в Николаевской области произошло в одном из сел Первомайской территориальной громады.

В Николаевской области в результате падения с моста автомобиля погибли пять человек.

Жертвами ДТП в Николаевской области, в частности, стали двое маленьких девочек - 2015 и 2017 г. р., Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в регионе.

"18 декабря около 14:00 на спецлинию "101" поступило сообщение о том, что в с. Конецполь Первомайской территориальной громады Первомайского района Николаевской области произошла чрезвычайная ситуация. С автомобильного моста в р. Кодыма упал автомобиль Mitsubishi Sigma, в результате чего погибли пять человек...", - говорится в сообщении.

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Прибыв на место, спасатели деблокировали тела погибших.

Транспортное средство с помощью тяжелой техники - крана - изъяли из водоема.

Ситуация в Николаевской области во время войны с Россией - что надо знать

Армия Украины освободила уже почти всю территорию области. Враг продолжает контролировать только Кинбурнскую косу, расположенную на северо-западе Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

17 декабря в СБУ поделились важной местной новостью - задержан мужчина, который во время российской оккупации части Николаевской области был "старостой" в двух населенных пунктах.

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