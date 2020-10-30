В «Борисполе» пограничники обнаружили 700 нелегальных посылок с современными устройствами.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, телефоны, планшеты и другая дорогостоящая техника прибыли из Сингапура.
«Незаконную поставку в Украину электронных товаров известных торговых марок обнаружили пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» совместно с работниками таможни», - говорится в сообщении.
Проверка проводилась в аэропорту «Борисполь» и на одной из почтовых сортировочных станций в Киеве. Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая платы в бюджет. Из проверенного в аэропорту груза общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Вас также могут заинтересовать новости
- На границе с Румынией пограничники стреляли по контрабандистах, но те убежали
- В аэропорту Харькова задержали россиянина, которого 12 лет разыскивал Интерпол
- В Одессе изъяли 750 килограммов психотропов, которые используют террористы ИГ (фото, видео)
- Киевлянин пытался провезти в Украину контрабандные iPhone 12 на миллион гривень (фото)
- СБУ блокировала масштабную контрабанду текстиля, который продавали на рынке "7-й километр" в Одессе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram