Телефоны, планшеты и другая дорогостоящая техника прибыли из Сингапура.

В «Борисполе» пограничники обнаружили 700 нелегальных посылок с современными устройствами.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, телефоны, планшеты и другая дорогостоящая техника прибыли из Сингапура.

«Незаконную поставку в Украину электронных товаров известных торговых марок обнаружили пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» совместно с работниками таможни», - говорится в сообщении.

Проверка проводилась в аэропорту «Борисполь» и на одной из почтовых сортировочных станций в Киеве. Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая платы в бюджет. Из проверенного в аэропорту груза общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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Автор: Юлия Янкевич