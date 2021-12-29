Застрелен – некий криминальный "авторитет".

В бильярдном клубе Одессы застрелен мужчина, еще один человек ранен.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что информация о стрельбе в клубе, расположенном на ул. Посмитного, в правоохранительные органы поступило от администрации заведения.

В результате происшествия огнестрельные ранения получили двое мужчин. Один из них погиб, другой доставлен в больницу.

Читайте такжеНа Прикарпатье произошел взрыв в больнице: есть погибшие (фото)Правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с мужчиной проводятся неотложные мероприятия. На месте работают следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили некоторые местные Telegram-каналы, убийство совершено в бильярдном клубе "Арена". Застрелен – некто Назир Алиев, который является криминальным "авторитетом" из окружения покойного "вора в законе" Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции.

Задержанный – его земляк. Случившееся – якобы передел сфер влияния криминалитета.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина случайно застрелил своего знакомого во время охоты.

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