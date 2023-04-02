Полицейские выяснили, что 59-летний погибший болел и имел проблемы с ногами.

В Белой Церкви Киевской области возле жилого дома произошел взрыв. В результате инцидента погиб мужчина.

Как сообщает полиция Киевской области, около 14:00 местный житель сообщил, что услышал взрыв и увидел на месте взрыва мертвого мужчину.

"Полицейские выяснили, что 59-летний умерший болел и имел изъяны ног. Взрывотехники обнаружили на месте чека", - сообщили правоохранители.

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Сейчас на месте работают полицейские Киевской области, патрульная полиция, спасатели и медики.

Смертельные "игры" с боеприпасами - что известно

За последний год правоохранители и спасатели неоднократно напоминали об опасности от боеприпасов, которые остались после боев с российскими оккупантами, а также незаконно приобретены.

Так, 17 марта 21-летний парень принес в собственный дом гранату, из-за чего погиб. Кроме того, на станции метро "Минска" в Киеве задержали мужчину с гранатой, из-за чего подверг опасности других людей.

22 марта в Подольском районе столицы сообщили о трагическую судьбу еще одного "игрока" со взрывными предметами. 29-летний мужчина погиб, потому что в его руках сдетонировал боеприпас.

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