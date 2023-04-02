Главком напомнил, что ровно год назад Киевская область была полностью освобождена от российских захватчиков.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный мощным видео вспомнил о годовщине увольнения Киевской области от российских захватчиков.

Ролик появился в Telegram-канале генерала Залужного. На кадрах видны фрагменты того, что "русский мир" принес в Мощун, Ирпень, Бородянку, Дымер, Иванков и другие населенные пункты Киевщины.

Однако 2 апреля украинские воины освободили Киевщину от оккупантов. Ролик заканчивается трогательными мгновениями встречи воинов с украинцами, которые несколько недель жили под плотным огнем и оккупацией.

Видео дня

"Годовщина освобождения Киевской области от российских оккупантов. Продолжаем борьбу за независимость нашей Родины. Слава всем, кто защищает Украину", - прокомментировал Залужный.

Оккупация Киевской области - что известно

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав с нескольких сторон. В том числе оккупанты пошли в наступление на Киев. В конце февраля российские военные зашли в немалую часть населенных пунктов Киевской области, в частности, в Бучанский район. Местные жители провели в оккупации больше месяца, пока Киевщину полностью не освободили 2 апреля 2022 года.

Однако в марте ВСУ пошли в контрнаступление и 2 апреля 2022 года полностью освободили Киевскую область и рашистское нашествие. После выдворения оккупантов мир увидел на Киевщине ужасную картину: массовые захоронения, следы пыток, разрушения и мародерство.

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