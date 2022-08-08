Задержанные восхищались РФ и ждали захвата украинских территорий.

В Донецкой области продолжают искать фанатов "русского мира", которые помогают врагу и зовут в Украину смерть и разруху. За сутки в Бахмуте задержали шестерых таких "оборотней".

Об этом со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Украины.

Он рассказал, что за один день в Бахмуте задержали шестерых "подсвинков", которые ждали "русский мир".

"Разруха и смерть — то, что несут русские. Однако, некоторым недостаточно горя, что несет в себе русский мир. Эти чудовища восхищаются и ждут его: переписки со свинособаками, грусть по совк, получения рублей за наводку, неприкрытая ненависть к Украине и украинскому... Да, такие люди нам тоже встречаются на нашей, украинской земле", - сообщил Билошицкий.

Он также отметил, что "оборотни", которые помогают РФ, при этом не гнушаются гуманитарной помощью и пользуются украинским паспортом. Белошицкий отметил, что предателям не удастся скрыться, ведь полиция и в дальнейшем будет задерживать таких "оборотней".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Николаеве задержали агентов ФСБ, которые наводили ракеты на заводы.

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