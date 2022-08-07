В магазинах цены довольно высокие, а рынок, больницы и аптеки работают.

В Бахмуте из-за постоянных обстрелов российской армии ситуация ухудшается, но пока остается контролируемой.

Об этом заявил заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко, сообщает Суспильное.

"Ситуация ухудшается. Обстрелов все больше и больше. За минувшие сутки погибло трое гражданских людей. Сгорело четыре дома. Утром снова обстрелы. Но из-за обстрелов ремонтные бригады ежедневно устраняют порывы сети", - сказал Марченко.

Он добавил, что в части города отсутствует электричество. Ремонтные бригады из-за постоянных обстрелов не могут выехать на место повреждений.

По словам Марченко, от обстрелов было уничтожено предприятие, которое вывозит мусор. Сейчас уже подготовлен транспорт на замену, так как за неделю все мусорные баки по городу полностью заполнились.

"В целом гуманитарной катастрофы нет. Но по магазинам ценники достаточно высокие. Рынок, больницы и аптеки работают. Гуманитарную помощь выдаем", - отметил Марченко.

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