Они присылали результаты наблюдений за ними куратору.

Служба безопасности Украины разоблачила агентов ФСБ, которые помогали оккупантам уничтожать судостроительную инфраструктуру в Николаевской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Двое злоумышленников собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации и перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

Благодаря этому захватчики наносили прицельные ракетные удары и массированные артиллерийские обстрелы.

В результате этих действий разрушено и повреждено несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, также нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры.

Злоумышленники постоянно наблюдали за объектами, интересовавшими врага, и присылали результаты куратору. Они пользовались отработанными закрытыми каналами электронной связи.

Им сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

В опубликованных СБУ скриншотах сообщений можно увидеть, как агент радуется таким ударам по городу.

"И хоть дому моему почти п*здец, я думаю только о том, что со страха с*бнули х*хли с Леваневцев, что на "Экваторе" и "Кристалле" полная задница, что кучу дорог сомкнуло на Океане, сожгли ГСМ х*хлятського дох*ра, что каждый такой бах приближает победу..."- писал один из них.

Напомним, что в Николаеве до 5:00 8 августа введен длительный комендантский час. В городе проводят операцию по выявлению наводчиков оккупантов.

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