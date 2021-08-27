По словам местных жителей, пожар возник из-за взрыва устройства для курения.

Квартира в одной из многоэтажек Ривне вспыхнула из-за вейпа. Спасателям пришлось эвакуировать жителей.

Об этом сообщает ТСН.

Вейп лежал на диване в одной из квартир и заряжался, но в какой-то момент просто взорвался. В результате загорелся диван и пламя быстро охватило квартиру, а все вокруг заволокло густым дымом. Один из жителей дома попытался потушить пламя, но получил ожог. Ему оказали помощь.

"В комнате лежал заряжался вейп. Мы с мужем были на лестнице, забежали в квартиру. Дети выбежали и сказали, что увидели молнию, и диван загорелся, скорее всего, взорвалась батарейка", - рассказала Анна, которая проживает в пострадавшей квартире.

Прибывшие на место инцидента спасатели эвакуировали 13 человек. Спустя час пожар потушили.

"Осложнения заключалось в том, что был очень густой дым и высокая температура в квартире. Задымление было на верхних этажах, даже были повторные вызовы. Пока причины пожара выясняются", - сообщил руководитель оперативно-координационного центра ГСЧС Ровенской области Роман Воронко.

Как ранее сообщал УНИАН, на ул. Васильковской 47 в Голосеевском районе Киева произошло возгорание кровельного покрытия многоэтажного жилого дома. На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Автор: Анастасия Горбачева