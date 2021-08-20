В доме загорелись две квартиры на 5-м этаже, огонь перебросился на крышу здания.

В городе Бровары Киевской области горит жилой 5-этажный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, сообщение о пожаре на улице Гагарина 11 поступило около 20:05.

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В доме загорелись две квартиры на 5-м этаже, огонь перебросился на крышу здания. Площадь пожара устанавливается.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жильцов дома эвакуировали.

По состоянию на 22:15 к тушению привлечены 72 человека и 18 единиц техники.

Как отмечает "Киев оперативный", на помощь местным спасателям отправились бойцы ДСНС из Киева.

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Авторы: Александр Топчий, Татьяна Герасименко