В Броварах пылает жилой дом / фото facebook.com/maxim.muzika
В городе Бровары Киевской области горит жилой 5-этажный дом.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, сообщение о пожаре на улице Гагарина 11 поступило около 20:05.
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В доме загорелись две квартиры на 5-м этаже, огонь перебросился на крышу здания. Площадь пожара устанавливается.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жильцов дома эвакуировали.
По состоянию на 22:15 к тушению привлечены 72 человека и 18 единиц техники.
Как отмечает "Киев оперативный", на помощь местным спасателям отправились бойцы ДСНС из Киева.
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