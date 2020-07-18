Украина возглавила рейтинг преступности в Европе

Также в тройке первых Швеция (47,43) и Франция (47,37).

Украина заняла первое место в списке по уровню преступности в Европе.

Об этом сообщает сервис Numbeo, пишет Апостроф.

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Аналитики просчитали индекс преступности в разных государствах. Среди стран Европы Украина первая с показателем 48,84. Также в тройке первых Швеция (47,43) и Франция (47,37).

Далее идут Молдова, Ирландия, Бельгия, Объединенное Королевство, Италия, Босния и Герцоговина, Черногория.

По данным специалистов Numbeo, среди стран мира Украина заняла 47 место. Перед Украиной в мировом списке Марокко (48,97) и Иран (48,91). За нашей страной с меньшим уровнем преступности Гана (48,64), Ирак (48,00).

В первых рядах Венесуэла (84,36), Папуа - Новая Гвинея (80,04), Южная Африка (77,29), Афганистан (76,97), Гондурас (76,65).

Ранее Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине будут платить украинцам, которые пострадали в результате насильственных преступлений. Жертвы преступлений будут получать компенсацию из государственного бюджета, а затем эту сумму будет возмещать преступник.

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