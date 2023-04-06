В феврале его обвиняли в разжигании межконфессиональной вражды.

Руководителю Черкасской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Феодосию (Денису Снигиреву) сообщили о новом подозрении.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. В феврале он получил подозрение за разжигание межконфессиональной вражды. Теперь его подозревают в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, под руководством митрополита после российского вторжения был обновлен официальный сайт епархии по шаблонам православных интернет-ресурсов РФ, а также добавлена гиперссылка на сайты РПЦ.

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"Священнослужитель обеспечивал систематическое размещение информационных материалов с нарративами Московского патриарха Кирилла и призывами к объединению церквей и общества для победы России. Содержание публикаций содержало признаки оправдывания, отрицания и признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины", - отметили в офисе генпрокурора.

Что известно о митрополите Феодосии

Как сообщал УНИАН, 20 февраля митрополиту Феодосию объявили подозрение за разжигании межконфессиональной вражды. В Службе безопасности Украины заявляли, что имеют неопровержимые доказательства его вины.

По данным следствия, он публично распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности и убеждений.

Кроме того, мужчина распространял публикации представителей РФ, которые навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим.

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