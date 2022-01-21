Мужчину освободили и госпитализировали, он был очень истощенным.

В Днепре с пенсионером произошла очень печальная ситуация. Дедушка упал за диван и застрял. Он не мог вылезти и три дня ждал помощи, все это время он жил без воды и еды.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

Так, патрульные прибыли на вызов в одну из квартир дома на улице Паникахи. Правоохранителей вызвал племянник пожилого мужчины, который там живет. Родственник дедушки рассказал, что он уже три дня не может поговорить с ним, потому что тот не выходит на связь. У племянника не было ключей от дома мужчины, поэтому он выломал замок на двери.

"Полицейские вместе с заявителем прошли внутрь. В одной из комнат, за диваном они обнаружили 77-летнего мужчину. Он был жив, но застрял и не мог самостоятельно встать", - рассказали в полиции.

Читайте такжеВ центре Одессы ночью пенсионерку бросили в мусорный бакБедный дедушка не мог вылезти, поэтому полицейские оттащили диван и помогли пенсионеру. Мужчина был очень истощенным, ведь три дня он жил без воды и еды, поэтому копы вызвали медиков. Скорая помощь госпитализировала дедушку.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области 23-летний парень до смерти избил пенсионерку табуреткой и забрал телевизор.

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