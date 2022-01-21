Также будущие полицейские построили под открытым небом карту Украины.

В Днепре более четырех сотен курсантов университета внутренних дел с фонариками образовали на плацу лозунги "Слава Украине! Героям Слава". Такой флешмоб они устроили ко Дню Соборности Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

22 января в Украине отмечается День Соборности, именно в этот день в 1919 году был объявлен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Будущие полицейские под открытым небом построили карту Украины - единственной и неделимой. А в завершение показали патриотический клип собственного производства. Флешмоб готовили в течение недели после занятий, курсанты от первого и до последнего курса почувствовали дух праздника.

Читайте такжеДень Соборности Украины: история и традиции праздника, красивые открытки"Они, как будущие правоохранители, очень беспокоятся о своем государстве, переживают за его независимость, за его целостность", - добавил помощник ректора университета внутренних дел.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине предложили отказаться от переноса некоторых выходных.

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